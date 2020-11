Lavori alla rete idrica: rubinetti a secco nel comune di Siano

Per manutenzione degli impianti idrici a Siano, sarà sospesa l'erogazione idrica dalle 17 di mercoledì 25 novembre alle 1 di giovedì 26 novembre 2020. Il servizio idrico sostitutivo con batteria di fontanine presso i giardinetti in via D'Andrà-Angolo Via Pesce, via Zambrano civico numero 65, a partire dalle 12 del 24 novembre e per tutta la durata della sospensione del servizio.

L'avviso

Le strade coinvolte sono: Via Karol Wojtyla, Via Provinciale Sarno, Via Madonna Delle Grazie, Vicolo Rinaldi, Via Alessandro Manzoni, Via Palmieri, Via Giuseppe Mazzini, Traversa Di Via Torello, Vicolo D'annunzio, Via Del Sole, Via Torquato Tasso, Vicolo Raffaele Izzo, Vicolo Pepe, Vicolo Leopardi, Piazza IV Novembre, Via Carlo Poerio, Via Botta, Via Graziano Cerulli, Traversa I di Via Roma, Via San Vito, Via Santa Maria Delle Grazie, Via Giorgio Amendola, Via Palazzo Marchesale, Via Variante, Via Roma, Via Rocco Leo, Via Vaticale, Via Vignolia, Piazzale Garibaldi, Vicolo I Masi, Vicolo Capri, Vicolo Fiore, Vicolo Esposito, Via Casa Leo, Via Dottor Federico Palmieri, Via Giuseppe Garibaldi, Piazza Sant'Antonio, Via Eduardo De Filippo, Via Pulcino, Viale Europa, Via Francesco Spinelli, Traversa Alfonso Gatto, Traversa Antonio Gramsci, Traversa Luigi Sturzo, Via Martin Luther King, Traversa I di Via Botta, Vico Corrida, Via Guglielmo Marconi, Via Bonaventura Poerio, Traversa di Via Mazzini, Traversa Di Via Spinelli, Piazza Cortemeola, Vico Lungo, Traversa Di Via Cimitero, Via Olivitello, Vicolo Amerigo Vespucci, Vicolo Parisi, Via Riccio, Vicolo Solferino, Vicolo Veneto, Via Del Pozzo, Traversa Sandro Pertini, Vicolo Rinaldi di Via Garibaldi, Traversa II di Via Botta, Traversa Scampia di Via Variante, Traversa I di Via Variante, Piazza Alcide De Gasperi, Piazza Municipio, Vicolo II Masi, Via Campo, Via Del Sole, Vicolo Pellico, Via IV Novembre, Via Marconi, Viale Esposito, Via C. Graziano, Traversa Massimo Troisi, Via 5 Maggio 1998, Strada Provinciale 73, Traversa Di Via San Vito, Via Giuseppe Verdi, Via Felligari, Vicolo Russo, Traversa di Via Bonifica, Traversa di Via Olivitello, Via Guido Albano, Traversa Privata di Via Zambrano, Traversa di Via Santa Maria Delle Grazie, Via Cortemeola, Traversa di Via IV Novembre, Cortile Palmieri, Via Pontone, Via Leopardi, Via Oratorio, Via Musofalo, Traversa Antonio De Curtis, Via Rocco Di Filippo, Traversa I di Via Zambrano, Via Verdaglia, Piazza Aldo Moro, Via Marchesale, Via Albano, Via Rinaldi, Via Capuano, Via Monsignor Corvino, Traversa I di Via Aia ,Vicolo Vincenzo Pesce, Via Rosa, Traversa Di Via Tasso ,Via Sant'Andrea, Via Orneto, Vicolo C. Di Filippo.