Siano, ecco gli stalli di sosta rosa per donne in gravidanza o con neonati

Stalli di sosta rosa per donne in gravidanza o con neonati. Continua la campagna di sensibilizzazione e di sicurezza urbana attuata dall'amministrazione, retta dal sindaco Giorgio Marchese, con l'apposizione di segnaletica verticale ed orizzontale per i cosiddetti stalli rosa.

L'intervento

A pochi giorni dalla pubblicazione in gazzetta ufficiale del decreto legge il comandante della polizia municipale Salvatore Dionisio ha fatto implementare anche la segnaletica orizzontale in 7 punti del comune di Siano. Scuole, articoli per l'infanzia, ufficio postale e vie principali sono interessate dal provvedimento. Soddisfatto anche il vice sindaco con delega alla Sicurezza Rocco Di Filippo, a pochi giorni dalla notizia del finanziamento regionale di una centrale operativa per la polizia municipale per un sistema di video sorveglianza comunale.