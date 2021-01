Rubati sette alveari a Sicignano: apicoltore offre ricompensa per chi li ritroverà

Ladri in azione a Sicignano degli Alburni dove sono stati rubati sette alveari con le api. Il furto si è verificato, in questi giorni, in un terreno agricolo in località Cerreto. A denunciarlo, sui social, è l’apicoltore Giuseppe Pantoliano, che pubblica anche le foto delle cassette contenenti le arnie con le api per un valore complessivo di oltre 3 mila euro.

L’appello

Pantoliano è amareggiato: “Dopo meno di un anno la storia si ripete: non bastano le malattie, le stagioni impazzite con inverni caldi, primavera fredde piovose, estati aride, crisi economica, coronavirus ecc. Vengono rubati miei sacrifici, la mia unica fonte di reddito, il pane per mia figlia”. Di qui l’invito rivolto ad escursionisti, cacciatori, fungaioli: “Se avvistate nelle vostre uscite, alveari che somigliano a questi in foto, siete pregati di contattarmi e darmi informazioni su dove si trovano. Per chi mi darà informazioni utili ci sarà una ricompensa economica e una scorta di miele”.