Perde l'orientamento mentre percorre un sentiero: salvato escursionista a Sicignano

Paura, oggi pomeriggio, a Sicignano degli Alburni, dove un escursionista, mentre percorreva un sentiero in un’area non antropizzata montana, si è improvvisamente smarrito e non sapeva come riprendere la strada di casa.

Il salvataggio

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, anche utilizzando l’elicottero di servizio, con cui sono riusciti ad individuare l’uomo, poi tratto in salvo dal personale speleo alpino fluviale presente a bordo e poi sbarcato in una zona sicura.