Auto incendiate a Sicignano degli Alburni: i carabinieri rafforzano i controlli

I carabinieri della Compagnia di Eboli hanno rafforzato, nel weekend, i controlli nel comune di Sicignano degli Alburni ispezionando diverse attività commerciali e, soprattutto, fermando persone e veicoli in transito.

I controlli

Complessivamente, sono state identificate 30 persone, quattro aventi precedenti per spaccio di sostanze stupefacenti. Si è alzato, dunque, il livello di guardia per verificare il corretto rispetto delle nuove normative anti-Covid, ma anche e soprattutto dopo i recenti episodi di automobili incendiate, di notte, lungo le strade del piccolo comune salernitano. Le indagini sono tuttora in corso per risalire all’identità dei piromani.