Sp 36, al via i lavori fra Sicignano degli Alburni e Palomonte

Al via i lavori di riqualificazione della Sp 36 nei tratti ricadenti nei comuni di Sicignano degli Alburni e Palomonte. Importo totale 159mila euro.

L'intervento

"Le attività - spiega il presidente della Provincia, Michele Strianese - sono coordinate dal settore Viabilità diretto da Domenico Ranesi con il supporto del Consigliere delegato alla Viabilità Carmelo Stanziola. Apriamo altri cantieri, per la messa in sicurezza di tutta la nostra rete viaria, ma anche per promuovere sviluppo e occupazione nei nostri territori. La Provincia non si ferma e continuiamo a lavorare in assoluta vicinanza alle esigenze concrete delle nostre comunità”.