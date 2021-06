Emergenza sicurezza, summit tra Prefetto e sindaci di tre comuni: "Lotta ad abusivi ed irregolari"

Il Prefetto di Salerno, Francesco Russo, ha presieduto, presso il Palazzo del Governo, una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, per affrontare la problematica dell’abusivismo edilizio e della presenza di cittadini stranieri sul territorio del comune di Eboli. Hanno preso parte all’incontro il Commissario Straordinario del comune di Eboli Antonio De Jesu, accompagnato dal Comandante della Polizia Municipale, i vertici provinciali delle Forze di Polizia e il Comandante della Capitaneria di Porto.

Il summit

Nel corso della riunione è stata esaminata la situazione della sicurezza e dell’ordine pubblico nel territorio del comune di Eboli legata anche a fenomeni di degrado urbano e di abusivismo, ma anche delle condizioni igienico-sanitarie precarie e degradate delle abitazioni occupate. “I presenti – si legge in una nota - hanno fornito importanti contributi in ordine alle azioni da mettere in campo in maniera congiunta per arginare il problema dell’edilizia abusiva, con l’obiettivo, anche di assicurare condizioni di vita più dignitose ai numerosi cittadini stranieri presenti nel comune di Eboli”. Il Prefetto ha evidenziato la necessità che l’attività di monitoraggio e di programmazione degli interventi delle Forze dell’Ordine sia tempestiva e capillare.

Gli altri comuni

Nel corso della riunione sono state esaminate le problematiche di sicurezza pubblica rappresentate dai sindaci dei comuni di San Marzano sul Sarno e di Pagani, i quali “hanno manifestato preoccupazione per il recente incremento dei reati predatori, delle attività di spaccio di sostanze stupefacenti, nonché per la presenza di cittadini stranieri irregolari”. Il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Salerno ha ribadito “il massimo impegno a presidiare il territorio con azioni mirate ed ha ricordato i recenti interventi che hanno contribuito ad assicurare alla giustizia molti degli autori dei reati”. In conclusione dell’incontro, il Prefetto Russo ha espresso “apprezzamento per i risultati raggiunti, ribadendo la necessità che il ripristino della legalità avvenga in maniera tempestiva ed i sindaci dei comuni di San Marzano sul Sarno e di Pagani hanno ringraziato pubblicamente il Prefetto per la vicinanza dello Stato e l’efficacia degli interventi”.