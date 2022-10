Eboli, questione sicurezza: il sindaco incontra il Procuratore Borrelli

La sicurezza al centro dell’incontro fra il sindaco di Eboli, Mario Conte, ed il Procuratore della Repubblica, Giuseppe Borrelli, tenutosi presso il tribunale di Salerno.

L’incontro

Nel corso del confronto è stata presa in esame la situazione in città, soprattutto alla luce degli ultimi episodi. Borrelli ha assicurato “massima attenzione da parte della Procura di Salerno”. “Continuiamo, come amministrazione comunale, ad occuparci dell’ordine pubblico – ha dichiarato il Sindaco Mario Conte - così come avvenuto sin dall’inizio del mio insediamento. Il tema sicurezza in Città è una questione seria e deve essere affrontata con responsabilità e massimo impegno da parte di tutti in collaborazione con le forze dell’ordine e della Magistratura”