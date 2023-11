Pontecagnano, Vecchione scrive ai carabinieri: "Necessario il potenziamento di uomini e mezzi"

Il capogruppo di Movimento Libero, Marco Vecchione ha inviato una missiva al comandante della Stazione Carabinieri di Pontecagnano Faiano, Maresciallo Capo Dario Santaniello, per segnalare la necessità di un potenziamento di uomini e mezzi per rispondere al meglio alle istanze sulla sicurezza che arrivano dai cittadini.

Egregio Signor Comandante, nel riconoscere il lavoro incessante che, unitamente ai suoi uomini, sta portando avanti sul nostro territorio e per il quale esprimo vivo apprezzamento, Le chiedo di rappresentare a chi di competenza la necessità di programmare un ulteriore rafforzamento delle attività di monitoraggio in città. Senza dubbio tale pianificazione determinerebbe un ausilio importante alla Vostra azione a beneficio della nostra comunità, anche alla luce degli ultimi episodi verificatisi di furti notturni soprattutto ai danni delle attività commerciali, e renderebbe i Vostri sforzi in ambito di prevenzione e contrasto ancora più efficaci in un’area che risulta essere particolarmente vasta e altresì complessa. Gli episodi criminali destano, infatti, profonda preoccupazione tra gli esercenti e i residenti anche in vista delle imminenti festività natalizie, periodo che, negli anni passati, ha fatto spesso registrare una escalation dei casi nel nostro come in altri comuni. Un potenziamento di uomini e mezzi garantirebbe più sicurezza e trasmetterebbe maggiore serenità e fiducia a tutti i cittadini. Certo di un Suo cortese e celere interessamento, porgo cordiali saluti.