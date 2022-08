Sicurezza, Rinascita Picentina rilancia: "Un commissariato di polizia a Pontecagnano"

Rinascita Picentina, comitato guidato dall'avvocato Manuel Gatto, ritorna sul tema della sicurezza dopo gli ultimi episodi avvenuti a Pontecagnano Faiano. Gatto, nello specifico, rilancia la proposta di realizzare un commissariato di polizia sul territorio in modo da garantire una maggiore sicurezza e potenziare l'operato delle forze dell'ordine.

La proposta

"Gli episodi dei giorni scorsi - spiega Gatto - ove mai ce ne fosse stato bisogno, convincono sempre di più che l’istituzione a Pontecagnano Faiano di un Commissariato, o almeno di una sede decentrata con personale di Polizia di Stato, magari con ubicazione periferica, sarebbe cosa buona e giusta. Il presidio andrebbe a servizio di un’area vasta quale quella dei Picentini e in ottica di espansione turistica e imprenditoriale-agroalimentare, andrebbe solo a soddisfare quella che è già ad oggi una necessità per i cittadini. Sussistono gli elementi e i requisiti per sottoporre la questione agli Enti preposti, occorre avere la volontà realizzativa".

Nessun riscontro

Rinascita Picentina, già nel febbraio 2021, protocollò ad Enti locali e al Ministero dell’Interno la proposta: "Purtroppo - sottolinea Manuel Gatto - non è arrivato alcun riscontro, neppure interlocutorio da nessuno dei soggetti che abbiamo tentato di sensibilizzare. Ora è tempo di campagna elettorale, di programmazione e di promesse, speriamo che qualche rappresentante del territorio condivida quanto auspicato e richiesto dall’ area vasta dei Picentini e s’impegni pubblicamente, per la cittadinanza, a farsi promotore di questa iniziativa che andrebbe solo a garantire maggior sicurezza, maggiori servizi amministrativi e rinfoltirebbe il personale già oberatissimo delle forze dell'ordine del comprensorio. Il resto può attendere, la sicurezza no".