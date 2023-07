Sicurezza stradale a Salerno: le proposte di Celano (Forza Italia) e Costabile (Forza Italia Giovani)

Chiedono interventi seri dell'Amministrazione Comunale in tema di sicurezza stradale, Roberto Celano, consigliere capogruppo di FI e Pietro Costabile, coordinatore Provinciale dei giovani di FI. "Appare quasi incredibile che, nonostante il susseguirsi di episodi, anche mortali, l'Amministrazione abbia dimostrato una inerzia ed una incapacità pari, del resto, a quella riscontrabile in ogni altro settore del governo cittadino, disattendendo proclami ed impegni su un tema che dovrebbe rappresentare, invero, una assoluta priorità. - commentano i consiglieri dell'opposizione - Anche dai numeri si evince chiaramente che in città la situazione è insostenibile. 721 incidenti nel 2022, di cui 247 hanno coinvolto motocicli e ciclomotori, con in media due sinistri al giorno, 55 pedoni falciati, 26 ciclisti investiti, dimostrano che a Salerno pedoni e automobilisti rischiano quotidianamente, in particolare sul Lungomare che, nel 64% dei casi, è stato teatro dei suddetti episodi. Il Lungomare, fra tutte le arterie della città, apre ad una più ampia riflessione: è frequentato da generazioni di giovani salernitani che quotidianamente attraversano una strada ad oggi pericolosa: è un pensiero per le famiglie, che sanno di non poter serenamente lasciare i propri figli liberi di frequentare zone della città in cui il rischio di incidente è quotidiano".

L'appello di Celano e Costabile, dunque, è che si intervenga nell'immediato per ripristinare la sicurezza di strade spesso sconnesse, migliorando il livello della manutenzione stradale e "limitando" la velocità con l’installazione di strisce pedonali rialzate per l’attraversamento, nonché di cuscini berlinesi, dossi studiati appositamente per rallentare il traffico veicolare e prevedendo una più incisiva presenza di agenti della polizia municipale sul territorio.

Le conclusioni di Celano e Costabile