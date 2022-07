Sicurezza stradale, a Battipaglia la cerimonia di consegna dei dispositivi luminosi alle comunità di migranti

“Luci nella notte – accoglienza, integrazione e sicurezza stradale”: questo il tema dell’incontro promosso da Banca Campania Centro nell’ambito delle sue attività sociali e di sostegno all’accoglienza e all’integrazione dei lavoratori stranieri presenti sul proprio territorio, in programma giovedì 14 luglio alle ore 19, presso l’Opera Bertoni di Battipaglia, alla presenza di rappresentanti delle Istituzioni, del Terzo Settore e delle comunità straniere.

L'allarme incidenti

Prendendo spunto dal crescente numero di incidenti stradali che vedono coinvolti lavoratori stranieri che, con mezzi di fortuna, spesso di notte, si recano o tornano dal lavoro, nel corso dell’appuntamento si tenterà di sottolineare il lungo cammino che ancora ci separa da una piena integrazione, nell’ambito della piena legalità, dei tanti cittadini stranieri che oggi popolano i nostri territori.

I partecipanti

All’incontro interverranno: Camillo Catarozzo, presidente di Banca Campania Centro, Fausto Salvati, direttore generale di Banca Campania Centro, Cecilia Francese, Sindaco di Battipaglia, Mario Conte, Sindaco di Eboli, Domenico Volpe, Sindaco di Bellizzi, il Console del Marocco per il Sud Italia, Abdelkader Naji e il presidente dell’Associazione nazionale “Migranti e Banche”, il responsabile per il Terzo Settore del Gruppo Bancario Iccrea, dott. Marco Marcocci e il direttore della Fondazione Migrantes per la Diocesi di Salerno, Antonio Bonifacio.

La consegna

Al termine dell’incontro saranno consegnati ai rappresentanti delle varie comunità di lavoratori stranieri, dei dispositivi luminosi per migliorare la loro visibilità lungo le strade e limitare così i rischi di tragici incidenti sulle strade, soprattutto su quelle poco illuminate delle periferie e delle vaste zone agricole dei nostri territori.