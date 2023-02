Sicurezza stradale, nei pressi del Teatro Verdi spuntano anche le bande sonore

Continua, l'intervento per la sicurezza stradale annunciato dall'assessorato comunale alla Trasparenza, Sicurezza, Polizia Municipale e Protezione Civile, presieduto da Claudio Tringali, a Salerno. In particolare, nei pressi del teatro Verdi di Salerno, oltre al rifacimento delle striscie pedonali, sono state installate anche delle bande rumorose sul manto stradale ed un segnale lampeggiante per l'attraversamento.

Proprio in via Lista, a pochi passi dal Massimo cittadino, il mese scorso fu falciata sull'asfalto una giovane ricercatrice universitaria,