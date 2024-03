Liti, violenza e schiamazzi al calar del sole: Salerno si è ridotta a un far west, l'urlo dei cittadini

"Non ci sentiamo più al sicuro: un omicidio nel primo pomeriggio, in una strada trafficatissima? Mai avremmo pensato che Salerno si sarebbe ridotta in queste condizioni". E' l'urlo dei residenti di via Vinciprova che, attraverso la nostra redazione, danno voce alla loro crescente preoccupazione sulla scarsa sicurezza urbana. Al culmine di una lite, come è noto, un uomo straniero sarebbe stato ucciso a suon di botte e coltellate intorno alle 18: sul caso stanno indagando le forze dell'ordine. "Stavolta è scappato il morto, ma i campanelli d'allarme per una situazione completamente fuori controllo sono già scattati da molto tempo", osserva una commerciante del quartiere.

L'allarme negli altri quartieri

Non migliore la situazione nella zona orientale dove pure i commercianti hanno già espresso timori circa la presenza di malintenzionati con il calar del sole. A rendere il clima ancora più teso, secondo quanto ci segnalano alcuni lettori di Pastena e Mercatello, la assidua azione di baby gang che, oltre ad atti vandalici, trascorrono il tempo ad infastidire automobilisti e passanti nelle ore serali e notturne. Senza considerare gli schiamazzi e il disturbo alla quiete pubblica che rendono sempre più difficile il riposo notturno dei residenti. "Prima mi ritiravo a casa senza timori nel week-end - confessa intanto una giovane del rione Carmine - Adesso, quando capita di non rientrare in compagnia, avverto un senso di paura per la possibilità che un ubriaco o un malitenzionato spunti in strada all'improvviso, dove pattuglie se ne vedono poche. La sensazione è che chi compie reati grandi e piccoli resti impunito". L'appello unanime dei salernitani, dunque, è rafforzare i presidi di controllo da parte delle forze dell'ordine, da nord a sud della città, per scongiurare nuovi episodi che minino la tranquillità di giovani e meno giovani, rischiando di trasformare la città in un far west.