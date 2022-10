Sigarette di contrabbando a Battipaglia: scatta il sequestro, 3 arresti

Sono state scoperte sigarette di contrabbando per circa 70 quintali a Battipaglia, dalla Guardia di Finanza. E' finito in manette un 74enne del posto, insieme ad un 47enne e ad un 46enne napoletani che stavano caricando su un camion le stecche di tabacchi lavorati esteri illegali.

Il blitz

I militari hanno effettuato un blitz in un capannone in via Spineta, sorprendendo i due a caricare le bionde sul mezzo di proprietà di un’azienda del napoletano. Le sigarette, il camion e il capannone, sono stati sequestrati. I tre uomini sono finiti, dunque, presso il carcere di Fuorni.