Patto per i Giovani: siglato il protocollo per prevenire e contrastare il disagio giovanile

E' stato sottoscritto oggi in Prefettura, tra una rete di istituzioni, il Patto per operare in sinergia contro il disagio giovanile e a favore di azioni di prevenzione di comportamenti devianti. "Come Comune faremo la nostra parte con tante piccole ma importanti azioni educative. - promette l'assessore alle Politiche Sociali Paola De Roberto - Sempre per i giovani con i giovani".

Gli obiettivi

Istituzioni, forze dell’ordine, associazioni di categoria, dunque, alla presenza del Prefetto Francesco Esposito, hanno siglato l'accordo per mettere in campo una serie di iniziative di prevenzione rivolte ai ragazzi. "L’universo giovanile è complesso, fatto di tanti esempi positivi che vanno valorizzati, non possiamo quindi generalizzare - ha sottolineato il Prefetto - quei fenomeni, a valle del disagio e che poi possono sfociare in vari modi, non possono essere affrontati solo con la repressione, ma anche con la prevenzione". Il valore aggiunto garantito dal Patto, dunque, è quello di lavorare sinergicamente, contando anche su di un osservatorio propedeutico a mettere in campo le strategie migliori. Presenti al tavolo, Prefettura, Comune di Salerno, Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, Università degli Studi di Salerno, Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni, Questura, Comando Provinciale dei Carabinieri. E ancora dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza, Centro Operativo per la sicurezza cibernetica Campania, Basilicata e Molise, ANCI Campania, Asl Salerno, Ufficio Scolastico Regionale, Confcommercio e Confesercenti.