Vertenza Silba, stipendi non pagati: la protesta dei lavoratori a Roccapiemonte

Sono in stato di agitazione. La denuncia della Uil: "Non ha pagato lo stipendio di dicembre 2020, alla scadenza contrattuale ed è in ritardo sulla corresponsione degli arretrati del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro

"L'azienda Silba spa di Roccapiemonte persevera in comportamenti lesivi delle prerogative dei lavoratori: non ha pagato lo stipendio di dicembre 2020, alla scadenza contrattuale, ed è in ritardo sulla corresponsione degli arretrati del CCNL della Sanità Privata Accreditata". Lo denuncia in una nota stampa Antonio Malangone, segretario provinciale Uil-Fpl.

I dettagli

Nella missiva, inviata anche al Prefetto, al direttore generale dell'Asl Salerno, ai sindaci di Cava de' Tirreni e Roccapiemonte e per conoscenza alla stessa azienda, i lavoratori denunciano i ritardi e sono "molto preoccupati, perché ci risulta che sia l’unica struttura sanitaria provvisoriamente accreditata, che non ha provveduto ad erogare la mensilità di dicembre. Siamo ancora più preoccupati, in quanto, fra dieci giorni i lavoratori matureranno un’altra mensilità. È chiaro ed evidente che tale stato di cose si riversa logicamente sulle condizioni economiche dei lavoratori e sulla paventata possibilità di azioni esecutive da parte di terzi, a loro danni, in conseguenza di omessi pagamenti di rate, mutui, ed obbligazioni varie. Tutto questo oggi sta alimentando tensione tra i lavoratori e la situazione richiede urgentemente dei chiarimenti sostanziali per evitare ogni possibile conseguenza negativa sul futuro lavorativo dei dipendenti".

Lo scenario

"A fronte della grave criticità denunciata, che necessita urgenti e concrete soluzioni, la Uil-Fpl si vede costretta ad attivare lo stato di agitazione dei lavoratori e delle lavoratrici della Silba spa. Si richiede pertanto l’esperimento della procedura conciliativa prevista".