Casal Velino, rinviata a giudizio la sindaca Silvia Pisapia

C’è anche la sindaca di Casal Velino, Silvia Pisapia, fra gli 11 rinviati a giudizio dalla Procura di Vallo della Lucania nell’ambito dell’inchiesta su una serie di attività del Comune cilentano.

L'indagine

Secondo quanto riportato da Il Mattino, i reati contestati agli indagati sarebbero truffa aggravata in concorso, abuso d’ufficio, peculato e corruzione continuata. Il processo inizierà il 15 settembre. L’inchiesta in questione portò, all’inizio del 2021, alla misura cautelare di divieto di dimora nel suo comune per la sindaca Pisapia per sei mesi. La sindaca, secondo il teorema accusatorio della Procura, «andando al di là dei compiti istituzionali connessi alla sua carica» si sarebbe inserita «in provvedimenti non di sua competenza gestendoli a proprio piacimento». Il tutto in una macchina burocratica «malsana, guidata e strumentalizzata con astuzia attraverso legami con collaboratori e titolari di cooperative aggiudicatrici di appalti pubblici”.