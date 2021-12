Incidente mortale a Castellammare, addio a Simona: il cordoglio del Comitato Provinciale ACSI

La notizia è stata una di quelle che non vorresti mai sentire e che ha lasciato sgomenta tutta la comunità dell'ACSI e in particolare quella della Ginnastica Ritmica, nella quale godeva di grande rispetto e considerazione. Simona Lamberti, giovane mamma e allenatrice della Scuola di Ginnastica Ritmica New Armony di Cava de'Tirreni, ci ha lasciati per un incidente d'aut mentre tornava dal suo posto di lavoro.

E' quanto scrive in una nota il Comitato Provinciale ACSI (Associazione di Cultura e Sport Italia) Salerno, per esprimere il proprio cordoglio per la scomparsa di Simona Lamberti, 41enne di Cava morta a causa di un incidente stradale ieri. "Siamo ancora affranti e incapaci di metabolizzare l'accaduto e non sappiamo se esiste un modo per consolare l'amato marito e nostro amico Ivan Di Martino, come non riusciamo ad immaginare come si possa dire alle adorate figlie che la mamma non ci sarà più. Le parole echeggiano vuote nelle nostre menti e sembrano inutili. Addio Simona, non ti dimenticheremo", hanno concluso dall'Acsi.