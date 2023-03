Disordini prima della San Marzano-Scafatese: la sindaca plaude per i 4 arresti

Plaude all'impegno delle forze dell'ordine, la sindaca di San Marzano, Carmela Zuottolo per i quattro arresti per i disordini prima della gara San Marzano-Scafatese plaude all'impegno delle forze dell'ordine.

"Ai poliziotti del commissariato di Sarno va il mio plauso per aver identificato e assicurato alla giustizia i violenti che, domenica scorsa, hanno macchiato il derby tra le compagini di San Marzano e Scafatese. Quella che stiamo vivendo nell'Agro in questi ultimi mesi è una deriva pericolosa del tifo che non va sottovalutata. Invito tutti i sindaci del comprensorio a fare squadra, oltre i campanilismi e le bandiere, per ragionare sul tema insieme a Questura e Prefettura", ha commentato la sindaca.