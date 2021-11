L'incontro a Palazzo di Città termina con un nulla di fatto, la delusione dei sindacati: "Prosegue lo stato di agitazione"

Il rischio c'era, c'è, è concreto: domani, in occasione della partita di calcio Salernitana-Juventus, potrebbero non esserci vigili urbani a presidio perché "permane lo stato di agitazione". Lo ha annunciato Angelo Rispolo, Csa, al termine dell'incontro di stamattina con il Comune di Salerno, "che si è risolto - aggiunge - con un nulla di fatto".

La riunione

Al confronto hanno partecipato i sindacati Cgil, Cisl, Uil e Csa con il Comune di Salerno. "Si sono presentati il capo del personale, avvocato Mea, il dottore Lupacchini. Hanno spiegato di non avere potere di contrattazione e quindi le posizioni erano già quelle precedentemente comunicate. Hanno, dunque, semplicemente chiarito l'equivoco che si era creato alcuni giorni fa, in occasione della prima riunione, cioè troppe persone in stanza e riduzione del numero dei delegati. Abbiamo a nostra volta spiegato che un livello così basso e critico di relazioni sindacali non c'era mai stato a Salerno. C'è necessità di avere certezza sui temi dell'occupazione, servizi da rendere alla comunità, emergenza Covid, carenza di personale da parte dei vigili urbani. Lo stato di agitazione è confermato. Abbiamo chiesto al sindaco di partecipare all'incontro, dal momento che ha avocato a sé la delega al personale".