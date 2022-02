"No ai rifiuti della Tunisia a Persano": comunità in rivolta

E' pronto a scendere in piazza contro il trasferimento dei rifiuti speciali dalla Tunisia a Persano, il sindaco di Serre Franco Mennella. Alle 18.30 di lunedì sera, è previsto un consiglio della Comunità Montana Alburni e un consiglio comunale di Serre, alla presenza dei consiglieri comunali e degli altri amministratori del territorio per parlare dello stoccaggio di rifiuti presso l’area militare di Persano.

"Non è stata fatta alcuna caratterizzazione né prima della partenza dall’Italia e né in Tunisia, dove i container sono stati rispediti al mittente", ha sottolineato il primo cittadino. Non convince agli amministratori della provincia la garanzia fornita dalla Regione circa lo stallo di soli sei mesi dei container, trasportati a Persano dopo l’arrivo al porto di Salerno: "L'arrivo dalla Tunisia a Persano, frazione di Serre, di centinaia di container con circa 6 mila tonnellate di rifiuti, rappresenta l'ennesimo affronto ad un territorio già maltrattato". Sindaci sul piede di guerra.