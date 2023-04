"Salviamo l'ospedale di Eboli": i sindaci inviano un documento a Regione e Asl

E' stato inviato alla Regione Campania e al direttore generale dell’Asl Salerno, un documento congiunto, su sollecitazione del sindaco di Eboli, Mario Conte, a firma dei primi cittadini Roberto Monaco di Campagna, Francesco Cembalo di Altavilla Silentina, Renato Iosca di Albanella, Antonio Opramolla di Serre, Giacomo Orco di Sicignano e Carmine Cennamo di Postiglione. Univoca, la posizione dei comuni del comprensorio che conta sull'ospedale Maria Santissima Addolorata di Eboli: il nosocomio va salvato. I sindaci, dunque, rigettano qualsiasi ipotesi di accorpamento di reparti, di chiusure e di tagli – in particolare l’accorpamento di Ortopedia e il depotenziamento di Chirurgia – che comporterebbe solo un maggior esodo sanitario fuori territorio, ma anche la grande mobilitazione generale delle popolazioni coinvolte e del Comitato per la Salute pubblica. La richiesta dei sindaci è di ottenere un confronto diretto con l’assessorato regionale alla Sanità e con la Direzione generale dell’Asl.

L'analisi

La particolare situazione del Maria Santissima Addolorata è stata esaminata a Eboli in terza Commissione, presieduta da Lucilla Polito. I commissari, su invito del sindaco, hanno deciso di istituire la Commissione consiliare permanente sulla questione Sanità in difesa del Maria Santissima Addolorata, anche in vista della realizzazione dell’ospedale unico Eboli -Battipaglia. "Mi sono fatto promotore di un documento teso a scongiurare qualsiasi ipotesi di accorpamento del reparto di Ortopedia e di depotenziamento di quello di Chirurgia- incalza Conte- Abbiamo chiesto un incontro con i rappresentanti degli enti territoriali affinché le prossime scelte vengano discusse e condivise. Continuiamo così la nostra battaglia per difendere il nostro Ospedale", ha concluso.