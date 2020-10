Lettera a Borrelli per i danni del maltempo, i sindaci del salernitano accanto a Piero De Luca

Partecipano con soddisfazione all’intervento dell’onorevole Piero De Luca, a sostegno dei territori campani colpiti dalla recente ondata di maltempo, i sindaci dei comuni di Salerno (Vincenzo Napoli), Sarno (Giuseppe Canfora), Castel San Giorgio (Paola Lanzara) e Nocera Superiore (Giovanni Cuofano).

Parlano i sindaci del salernitano

"Il nostro deputato ha inviato una lettera al capo della protezione civile, Angelo Borrelli, per accelerare la richiesta di dichiarazione dello stato di emergenza per calamità naturale. E' un passaggio fondamentale per attivare un efficace piano di soccorso per le emergenze più urgenti e per dotare gli enti locali dei fondi indispensabili per il ripristino e la messa in sicurezza dei territori. Esprimiamo pertanto pieno sostegno politico ed istituzionale nei confronti di questa iniziativa del Deputato Dem. Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Dopo giorni di pioggia intensa, sono ancora in calcolo i danni provocati a strutture e aziende. I sindaci stanno lavorando senza sosta: "Lo stato di calamità naturale -concludono compatti i primi cittadini - è necessario per fornire aiuti concreti per ritornare alla normalità al più presto" .