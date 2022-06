Manutenzione del verde pubblico a Salerno: il sindaco annuncia l'imminente affidamento a due ditte

Nel giro di poche ore, sarà affidato l'appalto per la manutenzione del verde pubblico, a Salerno. Lo ha annunciato il sindaco Vincenzo Napoli a margine di una conferenza stampa, questa mattina, a Palazzo di Città. Il primo cittadino ha parlato di due gare per il verde pubblico: "Le ditte affidatarie garantiranno l'attività ordinaria per i prossimi due anni. I tempi lunghi? Legati a procedure che io definisco barocche".

Sul tema sicurezza

A fronte dei recenti raid armati registrati in città, a Pastena come in via Belvedere, inoltre, Napoli ha commentato: "Salerno è una città sicura. Basta guardarsi intorno per rendersi conto di quanto Salerno sia un'isola felice. Per questo sono moderatamente ottimista. Se si dovessero verificare episodi spiacevoli chiederò la convocazione di un tavolo per la sicurezza per verificare le azioni messe in campo su tale fronte", ha concluso.

Ha collaborato Alessandro Mazzaro