Covid a Salerno, parla il sindaco: "Abbiamo venti contagi al giorno"

"Nel mese di novembre ci sono stati 332 contagi, siamo al 16 novembre e vuol dire che abbiamo 20 contagi al giorno". I dati li fornisce il sindaco di Salerno, Enzo Napoli, che ha invitato alla prudenza. "Dopo un sabato che mi ha lasciato molto deluso e preoccupato - molti cittadini lo hanno inteso come addio alla libertà - ieri è stato il primo giorno di lockdown e la città era deserta. Oggi, lunedì, ho visto traffico in strada e parcheggi pieni perché la gente deve andare a lavorare, il Dpcm consente. Il Comune ha messo in smart working larga parte del personale".

I contagi

"Sono in salita - ha detto Napoli - Questo ci impone una riflessione severa. Bisogna fare in modo che ciascuno di noi si imponga a prescrizioni semplici. Evitare tassativamente di uscire, se non per necessità: supermercato, mercatini, si compra e si ritorna a casa. L'epidemia ha il suo andamento esponenziale. Bisogna contenere la curva dei contagi. Dipende tutto da noi. Faremo i nostri controlli,

ricorreremo agli aspetti repressivi. Controlleremo il territorio ma tutto è nelle mani di noi stessi. Per dare futuro alle nostre generazioni, bisogna uscire in fretta da questa condizione orribile alla quale ci ha relegato il Coronavirus".