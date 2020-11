Calca sul Corso: il blitz del sindaco con i vigili, piazze presidiate e nuovi appelli della Protezione Civile

E' tornato sul Corso Vittorio Emanuele di Salerno, il sindaco Vincenzo Napoli, insieme alla Polizia Municipale e all'Esercito, per monitorare la situazione e il rispetto delle norme anti-Covid. Assembramenti, code fuori ai negozi ed una folla che rievoca il periodo di Luci d'Artista in città, sotto gli occhi delle forze dell'ordine. Non manca neppure il traffico in via Roma in un sabato che pare nulla abbia a che vedere con il clima emergenziale del nostro territorio, da domani zona rossa.

Intanto, presidiate l'area di Santa Teresa, come piazza San Francesco e piazza Abate Conforti, dove stamattina si erano intrattenuti, per giunta senza mascherina, diversi cittadini, in barba al buon senso. Procede anche l'opera di sensibilizzazione con l'altoparlante da parte della Protezione Civile Comunale di Salerno che, oltre a provvedere alle sanificazioni, sta ricordando a tutti i comportamenti da seguire per scongiurare il contagio. "Sordi" agli appelli e ai drammatici dati sui positivi al Covid-19 degli ultimi giorni, i salernitani non rinunciano al loro sabato, concedendosi passeggiate e facendo provviste non necessarie, visto che, diversi tra i negozi presi d'assalto, in realtà, non appartengono alle categorie che abbasseranno le saracinesche con l'entrata in vigore della zona rossa.

Gallery