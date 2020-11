Covid nel Vallo di Diano: il sindaco di Sassano è stato ricoverato a Polla

Il sindaco di Sassano, Domenico Rubino, è stato ricoverato a Polla, presso il reparto Covid. Si è ammalato 10 giorni fa ma non aveva sintomi ed era rimasto in isolamento presso il proprio domicilio. Un improvviso rialzo febbrile, però, ha consigliato prudenza.

I dettagli

Il primo cittadino di Sassano, dunque, è stato ricoverato per ulteriori accertamenti ma ha voluto comunque rassicurare la comunità spiegando di non avvertire ulteriori sintomi, oltre la febbre. Rubino è un medico. E' assistito adesso dai propri colleghi e nel proprio messaggio ha anche esortato assessori e consiglieri comunali a proseguire nel proprio prezioso lavoro al servizio della comunità. Pochi giorni fa, attraverso Facebook, aveva esortato i cittadini ad adottare ogni accorgimento per evitare nuovi contagi.