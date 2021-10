Vandalizzata una scuola ad Angri, annullato il servizio mensa: la rabbia del sindaco

Vandali in azione in una scuola di Angri. I balordi, che non hanno ancora un volto, hanno preso di mira ierio notte il III Circolo didattico, in via Nazionale. "Ha subìto l’ennesimo atto vandalico da parte di ignoti, che ne hanno divelto le finestre, alcuni arredi, e lasciato in giro rifiuti di vario genere come guanti, sigarette e altri oggetti nelle aule frequentate dai bambini", scrive il sindaco di Angri, Cosimo Ferraioli, dandone notizia attraverso un post pubblicato sulla propria bacheca Facebook.

La reazione

"La Dirigente del plesso Taverna ci ha comunicato tempestivamente l’accaduto, motivo per il quale si è posticipato l’ingresso degli allievi e annullato il servizio mensa per la data odierna - spiega il primo cittadino - Attaccare una scuola, il luogo in cui si formano i nostri piccoli concittadini, è da considerarsi solo un’azione vigliacca perpetrata da persone altrettanto vigliacche nei confronti della nostra comunità. Ancora una volta ci troviamo di fronte ad atti di inciviltà assoluta e di delinquenza, per i quali come cittadini e genitori dobbiamo riflettere e rammaricarci tutti".