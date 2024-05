Sistema Amalfi seleziona due addetti al front office per Infopoint e Arsenale: l'annuncio

Due posti di addetto al front office da impiegare presso l’Arsenale della Repubblica di Amalfi, dove hanno sede l’Infopoint turistico ed il Museo della Bussola. La selezione pubblica, per titoli di studio ed esami, è stata indetta dalla società Sistema Amalfi S.r.l. (già Amalfi Mobilità), interamente partecipata dal Comune di Amalfi, per la copertura di 2 posti di “addetto al front office”, livello 4 a tempo pieno e indeterminato e la redazione di una graduatoria di idonei, per un’eventuale assunzione a tempo determinato a tempo pieno e parziale per eventuali esigenze stagionali.

L'avviso

Tra i requisiti specifici richiesti figurano il diploma di maturità rilasciato da istituti secondari di secondo grado riconosciuti dall'ordinamento scolastico dello stato italiano e la comprovata esperienza lavorativa di almeno sei mesicome addetto al front office. La domanda di partecipazione alla procedura concorsuale del bando pubblico deve essere redatta in carta semplice, utilizzando lo schema pubblicato insieme con l’avviso sul sito internet istituzionale della società https://www.amalfimobilita.com/trasparenza.asp?a=1793. La domanda di partecipazione, datata e sottoscritta dal candidato con valore di autocertificazione e pertanto non soggetta ad autentica, dovrà essere presentata inderogabilmente a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 17 maggio 2024, mediante consegna a mano o tramite PEC al seguente indirizzo: amministrazione@pec.sistema-amalfi.it.