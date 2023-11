Sistemi Salerno-Servizi Idrici Spa: inaugurato il nuovo Sportello di Parco Arbostella

Taglio del nastro, oggi, venerdì 10 novembre: Sistemi Salerno – Servizi Idrici S.p.A. ha inaugurato il nuovo Sportello di Parco Arbostella, nella Zona Orientale della Città, alla presenza del sindaco Vincenzo Napoli e dell’onorevole Piero De Luca. Presso gli sportelli di Sistemi Salerno si può sottoscrivere un nuovo contratto di fornitura idrica, pagare le bollette con bancomat, effettuare richieste di voltura, subentri, disdette, nonchè comunicare variazioni contrattuali, richiedere informazioni su fatture e sulla fornitura e aderire ai servizi gratuiti (bolletta email, MEMO Acqua - sms gratuito per ricordare di inviare la lettura – addebito in conto).

Il commento

Il procuratore di Sistemi Salerno – Servizi Idrici S.p.A., Giovanni Coscia, ha commentato l'iniziativa: “Parco Arbostella è un quartiere salernitano in forte in espansione e il nuovo sportello ci consentirà di essere sempre più vicini alla nostra utenza, con servizi di assistenza qualificati e personalizzati. La città di Salerno cresce e Sistemi Salerno – Servizi Idrici S.p.A., da sempre radicata nella comunità locale, potenzia le proprie attività grazie alla crescita della città e in funzione di essa. Siamo orgogliosi di contribuire allo sviluppo di Salerno e di offrire ai suoi abitanti prodotti e servizi di qualità”.

Le aperture

Lo Sportello sarà aperto dal lunedì al venerdì mattina, dalle ore 8.30 alle ore 13, dal lunedì al giovedì pomeriggio, dalle ore 14.35 alle ore 16.15.