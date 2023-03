La richiesta di Pessolano: "Dare risposte ai lavoratori di Sistemi Salerno Servizi Utility"

È finita all'attenzione del consiglio comunale la questione relativa ai lavoratori di Sistemi Salerno Servizi Utility, che da tempo attendono risposte dal Comune in merito alle prospettive future, soprattutto per quel che concerne un il Piano Industriale. A sollevarla, nel corso dell'assise, il consigliere Donato Pessolano del gruppo Oltre.

L'intervento

Pessolano ha sottolineato come i lavoratori versino in una "difficile condizione psicologica, prima ancora che lavorativa". "Ad oggi - ha aggiunto - nonostante le numerose formali rassicurazioni, non hanno avuti risposte e provvedimenti concreti. Si tratta di lavoratori seri e competenti che hanno sempre espletato con grande zelo le funzioni a loro affidate. Hanno chiesto a gran voce chiarezza in tempi rapidi e un piano aziendale organico che generi aspettative concrete. Se ad oggi non hanno ottenuto riscontri è perché questa amministrazione non è riuscita a mettere in campo un coordinamento efficiente e lungimirante per offrire da un lato certezze su alcuni servizi da garantire alla cittadinanza e dall'altro serene prospettive per i lavoratori e, di conseguenza, per le loro famiglie. Quei lavoratori hanno chiesto un tavolo permanente. Ma indipendentemente dalle modalità operative è assolutamente necessario che abbiano delle risposte. E che esse siano serie e rese in tempi brevi".