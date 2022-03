Slot machine e dipendenze, il sindaco di Montesano "regolamenta" il gioco

Regolamentare nei locali gli orari di utilizzo delle slot machine che prevedono vincite in denaro. Lo ha deciso il sindaco di Montesano sulla Marcellana, Giuseppe Rinaldi, a fronte dell'incremento dei giocatori nella cittadina del Vallo di Diano.

I dettagli

Dodici ore di sospensione orari dell’attività di gioco con apparecchi da intrattenimento, per gli esercizi aventi attività esclusiva o prevalente differente dal gioco regolamentato e nei quali non è vietato l’accesso ai minori. Delle dodici ore giornaliere complessive, dieci ore consecutive nella fascia notturna e di ingresso scolastico dalle ore 23 alle ore 9 e 2 ore nella fascia diurna di uscita dalle scuole, dalle ore 12:30 alle ore 14:30. Inoltre, per gli esercizi con il gioco regolamentato quale attività esclusiva o prevalente e nei quali è vietato l’accesso ai minori, la sospensione scatta per otto ore giornaliere complessive e consecutive, dalle ore 2 alle ore 10.