Smaltimento illecito di rifiuti a Palomonte: scatta il sequestro, il blitz

Blitz dei militari della Stazione Carabinieri Forestale di Buccino, allertati dai colleghi di Contursi Terme, per un presunto smaltimento illecito di rifiuti in località “Bivio”, a Palomonte. Giunti sul posto, i carabinieri hanno riscontrato, su di un’area di circa 300 mq, la presenza di diverse tipologie di rifiuti speciali non pericolosi quali terre e rocce da scavo contaminate da cemento, conglomerato cementizio, laterizi, fresato di asfalto e parti di asfalto da manto stradale, per un volume complessivo di circa 1200 mc. Era inoltre presente un escavatore intento ad effettuare dei lavori di movimentazione di terreno.

Gli accertamenti

Dopo aver individuato il proprietario dell’area ed il responsabile della ditta esecutrice dei lavori di movimento terra, i militari hanno svolto accertamenti ed acquisito gli atti di autorizzazione relativi ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del piazzale. Dalla disamina dell’autorizzazione, è emerso che la movimentazione del materiale era avvenuta al di fuori del cantiere autorizzato e che, inoltre, tali lavori non erano ricompresi nella SCIA rilasciata da comune. Alla luce di quanto riscontrato, i militari hanno posto sotto sequestro l’area ed anche il mezzo meccanico adoperato per la movimentazione dei rifiuti ed hanno denunciato i responsabili per smaltimento illecito di rifiuti e di realizzazione di opera edilizia in assenza di permesso di costruire.