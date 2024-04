Imprenditrice smarrisce banconota da 500 euro in un bar di Salerno: i dipendenti gliela restituiscono

È una disavventura a lieto fine quella vissuta da Annalisa D’amore, imprenditrice originaria di Cava de’ Tirreni e residente in Svizzera, la quale ha smarrito una banconota 500 euro mentre si trovava al Bar Giuseppe Verdi di Salerno. I fatti risalgono a martedì 16 aprile, quando la donna aveva assistito alla presentazione del romanzo “Lo stesso cielo” dell’autrice emergente Daniela Marrazzo nel noto caffè letterario.

Il caso

Dopo circa due ore dopo aver lasciato il locale, si è resa conto di non avere più con sé l’ingente somma di denaro. Poco è durato lo sconforto, dal momento che tornata al Bar G. Verdi per informare personale, la banconota che era stata ritrovata in precedenza le è stata subito restituita. La D’amore commenta: “Ci tengo a ringraziare infinitamente proprietari e i dipendenti del Bar G. Verdi. Episodi del genere fanno capire che al giorno d’oggi esiste ancora l’onestà. Un grazie sentito va anche alle persone conosciute la stessa sera alla presentazione del libro, con cui ero andata cena, le quali si sono subito attivate per aiutarmi e si sono persino offerte altruisticamente di pagare il conto in un momento di evidente difficoltà”.