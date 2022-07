Salerno, il piano "smart mobilty" slitta di cinque mesi

Prorogato al 22 novembre il termine ultimo per la consegna del piano "Smart MobilitY" della città di Salerno. La società che lo sta preparando, infatti, ha chiesto al Comune un allungamento dei tempi per via di circostanze indipendenti dal suo operato.

I costi

La società che si sta occupando del Piano è la Planet Idea, che in data 25 giugno 2021 ha stipulato un contratto da 89.919 euro. A seguito della proroga, si legge nella determina del settore Mobilità Urbana, "restano invariati i patti e le condizioni riportati negli atti contrattuali" e non vi sarà "alcun ulteriore aggravio economico per l’amministrazione".