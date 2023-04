Sabato "movimentato" in Cilento: soccorsi una 67enne e un 40enne, gli interventi

Sabato impegnativo, per il Servizio Elisoccorso 118 ed il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania, il CNSAS. La Centrale Operativa 118 di Vallo della Lucania ha infatti inviato l’elisoccorso 118 di Salerno nei pressi della località Ciolandrea a San Giovanni A Piro, dove una donna 67enne di Erba, intenta a fare trail running, ha avvertito un malore e si è accasciata al suolo. I compagni hanno pertanto immediatamente avvisato i soccorsi: la zona è stata poi interessata da alcune nuvole che hanno impedito il veloce recupero e, nel frattempo, è giunta in supporto una squadra territoriale del Soccorso Alpino e Speleologico per iniziare il trasporto via terra. Alla fine l'elisoccorso è riuscito a recuperare la malcapitata in barella e a trasportarla in ospedale.

L'altro intervento

Con l'intervento di San Giovanni a Piro ancora in corso, è giunta un'altra chiamata presso la Centrale Operativa 118 di Vallo della Lucania. Un uomo, A.D. di 40 anni, è caduto mentre percorreva le gole del Sammaro (verso la fine del percorso) nel comune di Sacco, riportando un trauma alla gamba destra. Pertanto è decollato per portarsi sul posto l'elisoccorso 118 di Napoli, supportato da un’altra squadra terrestre del C.N.S.A.S. Nel mentre l’uomo era stato raggiunto da un tecnico ed un sanitario CNSAS che erano in escursione in zona ed hanno così permesso una rapida localizzazione all’equipaggio dell’elisoccorso 118 che ha sbarcato tecnico di elisoccorso CNSAS e l'equipe sanitaria. Una volta valutato e stabilizzato il ragazzo, questo è stato recuperato a bordo dell’elicottero con triangolo di evacuazione e trasportato presso l'ospedale di Vallo della Lucania. Sul posto, in entrambi i casi, gli equipaggi territoriali del 118 che hanno supportato, per quanto di competenza, gli equipaggi tecnico-sanitari HEMS e CNSAS.