Due imbarcazioni in avaria in Cilento: tratte in salvo 7 persone dalla Guardia Costiera

Guardia Costiera di Agropoli in azione, ieri pomeriggio: un natante da diporto in avaria aveva il timone bloccato, al largo del litorale di Montecorice. Con il peggiorare delle condizioni del mare, è stato necessario l’intervento dei militari che hanno tratto in salvo le 4 persone a bordo, di cui due bambini, assistendole sino al porto di Agnone.

Il secondo intervento

Intanto, la motovedetta della Guardia Costiera ha raggiunto anche un altro natante da diporto in avaria, con a bordo tre persone. L'imbarcazione è stata soccorsa e assistita fino al porto di Agropoli. Fortunatamente, nessun ferito.