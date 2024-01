Soccorsi e polemiche a Scafati, l'intervento del sindaco e di un medico del 118

La città di Scafati si trova nuovamente al centro di una problematica legata all'emergenza 118, dopo due incidenti stradali avvenuti in un breve lasso di tempo e un intervento dei soccorsi che sta sollevando polemiche. Il sindaco Pasquale Aliberti ha espresso forte indignazione per la gestione degli stessi, sottolineando ritardi e mancanze nel servizio di emergenza.

Il sindaco

"Due incidenti stradali in circa due ore e tre ambulanze chiamate: la prima arrivata dopo 31 minuti, la seconda dopo 41 e la terza dopo 20 minuti. Tutte senza medico a bordo" scrive il primo cittadino. La mia reazione di rabbia non era assolutamente riferita al personale sanitario ma a chi gestisce la Sanità in questa regione che avrebbe il dovere di dimettersi rispetto alla gestione dell’emergenza. Per non parlare della sanità territoriale e della mobilità passiva, delle persone che sono costrette ad andare altrove per curarsi. La mia protesta, è stata dettata dalla disperazione di un territorio che reclama ogni giorno il diritto alla salute che gli spetta. È una rabbia dettata dalla paura di non avere un pronto soccorso a cui affidare un figlio, un parente, un amico, noi stessi in caso di emergenza. Bastano sei medici, ci raccontava il direttore sanitario, firmando davanti ai nostri occhi il bando di concorso. Ho invitato personalmente i medici a partecipare, poi però leggo di altri concorsi che in contemporanea vengono pubblicati dall'Asl Sa per la ricerca di altri medici in presìdi come Nocera e Pagani...un dubbio mi assale: non vorrei che fosse una manovra per distrarre il personale sanitario e in particolare i medici dell’emergenza, dall'idea di scegliere Scafati. Un ospedale dove tra l'altro mancano reparti fondamentali per una riapertura come il laboratorio di analisi e la sala operatoria, dove i lavori erano cominciati e non sono mai stati terminati".

Il medico

D'altro canto, il medico del 118 Roberto Arpaia ha offerto una prospettiva diversa, mostrando solidarietà agli operatori sanitari coinvolti e spiegando l'organizzazione del soccorso del 118. "Su una base di pochissimi medici rimasti nel sistema d’emergenza 118 sono state dislocate sul territorio del distretto sanitario 61 tre ambulanze non medicalizzate," ha spiegato Arpaia. "Quando si compone il numero 118 risponde un infermiere esperto di triage della centrale operativa di Salerno che a seguito di alcune brevi domande assegna un codice di gravità alla richiesta di soccorso. Solo in caso di codice rosso (evento molto grave) viene attivata l’auto medica e contemporaneamente l’ambulanza più vicina. Questo è fatto per ottimizzare l’uso del medico prevalentemente su casi gravi per atti medici avanzati salvavita. Nei due incidenti di ieri era giusto che non intervenisse il medico. Medico che potrebbe aiutare, nello stesso tempo, un concittadino colpito da un infarto, una convulsione in un neonato o da un arresto cardiaco invece che essere bloccato su situazioni non gravi."