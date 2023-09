Social card agli assessori, la presa di posizione del sindaco: "Difendo la mia squadra"

“Io difendo la mia squadra". Parola del sindaco di Nocera Inferiore, Paolo De Maio, che in conferenza stampa ha preso posizione dopo la polemica relativa alla presenza fra i beneficiari della social card di tre assessori della sua giunta.

La replica del sindaco

“In loro – ha spiegato il primo cittadino – ripongo fiducia personale, politica ed amministrativa". De Maio ha letto una lettera inviatagli dai tre assessori coinvolti nella vicenda: "Nessun illecito è stato commesso - è quanto scritto dai tre esponenti dell'esecutivo - ciò nonostante riteniamo di demandare a te ogni valutazione e scelta, dichiarandoci pronti a rispettarla. Questa vicenda ci ha fatto male non solo come rappresentanti istituzionali ma come persone”.