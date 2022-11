Società partecipate tutte in una sola holding: via libera del Comune di Salerno

Prosegue il processo di razionalizzazione delle società municipalizzate del Comune di Salerno che, oltre a Salerno Mobilità, coinvolgerà anche Salerno Pulita e Salerno Solidale. E’ quanto prevede una delibera approvata dalla giunta municipale, guidata dal sindaco Enzo Napoli, in virtù dell’adesione al Patto Salva Città. Il primo tentativo a vuoto venne fatto nel dicembre del 2015. L’amministrazione comunale, in particolare, ha deciso di “avviare le attività propedeutiche all’inclusione nella Holding della società Sistemi Salerno Reti e Servizi delle società in house Salerno Solidale, Salerno Mobilità e Salerno Pulita”.

I dettagli

A partire da quest’anno, dunque, inizierà il processo di “integrazione funzionale delle società in house attraverso la centralizzazione delle funzioni che possono beneficiare di economie di scala e di specializzazione (acquisti, manutenzione, gestione del personale, servizi legali, sicurezza e interoperabilità dei sistemi informatici). Non solo. La Giunta Napoli ha dato il via libera a ciò che non ha fatto seguito alla delibera del Consiglio del 2015 con l’acquisizione delle stime sulle società già “commissionate” su richiesta a un tecnico del tribunale di Salerno e dando mandato agli uffici di aggiornare quegli atti.