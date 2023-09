Solarium Piazza della Concordia, Pessolano: "Solo degrado e abbandono, il Comune intervenga"

“Urge un intervento di recupero del solarium di Piazza della Concordia". A lanciare l’appello è il consigliere comunale di Oltre Donato Pessolano che spiega: "Si tratta di una delle tante opere che in questa città sono state annunciate in modo faraonico e mirabolante senza, poi, essere completate in rispondenza al progetto originario e, ancor peggio, senza essere pienamente disponibili alla fruizione dei cittadini ma, anzi, cadendo nell'abbandono più totale a pochi anni dalla loro inaugurazione”.

Il caso

Il Solarium, che occupa la zona dove era ancorata la Nave Concord, era stato ideato dall'allora amministrazione De Luca come un fiore all'occhiello del nuovo fronte di mare della città, comprendendo, il progetto originario, non solo la presenza di attività commerciali ma anche di un impianto sportivo. “Ad oggi -continua Pessolano - nulla di tutto questo è presente: la struttura affidata in concessione è abbandonata da quattro anni dopo essere stata attiva soltanto per due. I manufatti versano in condizioni pessime: per lungo tempo è stato malfrequentato ed oggi, invece, è un ricettacolo di rifiuti così come l'intera area pavimentata circostante. Questa, seppur per un brevissimo periodo, ha rappresentato effettivamente l'emblema di una nuova velleità turistica della città: si era trattato di un abbaglio, come tanti, purtroppo, se ne verificano a Salerno”.

Di qui la richiesta ai vertici di Palazzo di Città: “Il Comune faccia chiarezza sul destino dell'area: innanzitutto va effettuata una pulizia radicale del sito, con il taglio dell'erba e il ritorno alla funzionalità originaria dell'intero solarium e della costruzione che insiste su di esso. In seguito, occorrerà fare chiarezza sulle condizioni della concessione, verificando se il privato risulta ancora affidatario e se vi sono i margini affinché quest'ultimo possa portare avanti la gestione del manufatto, riprendendo l'attività di somministrazione precedentemente portata avanti Inoltre, potrebbe essere un'idea vincente e senz'altro apprezzata dall'intera cittadinanza, in maggior rispondenza a quanto prevedeva il progetto originario del sito, puntare a rendere il solarium un punto di riferimento per attività sportive da svolgere in acqua, come, ad esempio, il canottaggio. È bene che la città di Salerno – conclude Pessolano - torni con azioni concrete e relativamente poco dispendiose, senza problemi mirabolanti e annunci di costruzioni faraoniche di strutture, ad essere vicina al mondo dello sport”.