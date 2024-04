Sold out nelle strutture ricettive per il weekend, Ilardi (Federalberghi): "Grande risultato"

Ieri notte ogni struttura ricettiva della città di Salerno era sold out. “Grande risultato per gli operatori turistici e per l’Assessorato al Turismo del Comune di Salerno. Afflussi consistenti anche in Costiera Amalfitana e buoni in Cilento” commenta il presidente di Federalberghi Antonio Ilardi che rilancia la sfida per rilanciare il settore: “Abbiamo una grande responsabilità: offrire un territorio sempre più accogliente nel settore dei trasporti, dei beni culturali e della qualità delle acque di balneazione. Federalberghi intensificherà il suo impegno per spronare le istituzioni competenti”.