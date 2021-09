San Matteo 2021: accesso libero per 1500 fedeli al Solenne Pontificale, il sindaco ringrazia l'arcivescovo

Salerno in fermento, nonostante l'emergenza Covid, per festeggiare il suo Santo Patrono, l'Apostolo Matteo. In particolare, domani, giorno della festa del Santo, il Cardinale Parolin, Segretario di Stato del Santo Padre, celebrerà il Solenne Pontificale, in piazza della Libertà, alle ore 18.

Come accedere

Sarà possibile usufruire di 2000 posti a sedere nell'area: di questi, 1500 saranno messi a disposizione per i fedeli muniti di green pass - fino ad esaurimento posti- ed altri 500, invece, saranno riservati.

Le messe del 21 settembre

Domani, intanto, in programma le messe alle 6.30, alle 9 e alle 11 al Duomo, mentre nella cripta alle 7.30, alle 10 e alle 12.

Il messaggio del sindaco, Vincenzo Napoli

Il sindaco Vincenzo Napoli, intanto, ad un giorno dalla festa del Patrono, esprime un pensiero per tutti i cittadini: "Celebriamo insieme la festa del Nostro Amatissimo Patrono San Matteo. Una giornata memorabile per Salerno e per i tanti fedeli e visitatori che dal resto della provincia e della regione giungeranno a rendere omaggio all’Evangelista. San Matteo è il simbolo altissimo dell’identità salernitana".

Poi, il ringraziamento per l'arcivescovo Andrea Bellandi: