Solidarietà di Rispoli (Csa) all'agente aggredita a Ravello, poi la denuncia: "Organico ridotto all'osso in Costiera"

"All'agente di polizia municipale di Ravello aggredita a Ravello dal conducente di un mini van va la solidarietà della Csa provinciale. Ma sulla vicenda va aperta una riflessione, soprattutto sugli agenti in servizio nelle città della Costiera amalfitana. Non è possibile che in un comprensorio, visitato da turisti di tutto il mondo, i livelli di organico siano ridotti all'osso.

Solo a Ravello, per intenderci, ci sono tre agenti, di cui due sono donne. Non parliamo poi delle dotazione di armi per il personale, che è pari quasi a zero. Come si fa a tutelare l'ordine pubblico con una platea di turisti così vasta? Se non ci sarà un cambiamento radicale su tutto questo, conteremo ancora altri episodi simili".