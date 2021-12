Gli si allaga la casa: anziano vedovo allerta il 117, la Guardia Finanza lo aiuta e gli regala la spesa

Un plauso per l'umanità dimostrata dalle Fiamme Gialle di Salerno: nei giorni scorsi è pervenuta al Comando la telefonata di A.V., residente nel quartiere Carmine che ha deciso di rivolgersi al numero di pubblica utilità “117” per chiedere aiuto. Dopo essere stato tranquillizzato dagli operatori della sala operativa, è stata allertata una pattuglia di Baschi Verdi del Gruppo di Salerno, impegnata in un servizio di controllo del territorio, che prontamente si è recata presso l’abitazione dell’anziano.

Il soccorso

I militari hanno trovato la casa completamente allagata – causa una perdita d’acqua dalla caldaia – e pertanto dapprima hanno aiutato l’anziano ad asciugare il pavimento bagnato, dopodichè hanno provveduto all’acquisto di una spesa di generi alimentari e medicinali. Dopo essersi assicurati che di lì a poco sarebbe intervenuto un idraulico per effettuare le necessarie riparazioni, dopo avergli fatto ancora un po’ di compagnia, le Fiamme Gialle hanno ripreso le operazioni di pattugliamento.

Il supporto

Nel pomeriggio, un’altra pattuglia si è nuovamente recata presso l’abitazione dell’uomo, visibilmente contento di accogliere i Finanzieri, ai quali ha raccontato per più di un’ora la sua lunga vita: ha raccontato della sua esperienza come Ufficiale dell’Aeronautica militare, l’amore verso la moglie e la sua scomparsa. Al termine della visita, il novantenne ha ringraziato i militari e la Guardia Finanza con un forte abbraccio “virtuale”, con l'invito di ritornare per scambiare “due chiacchiere”.