Riscossione delle somme dovute dalla Curia al Comune, Lambiase scrive alla Procura

Dito puntato contro "l’atteggiamento dilatorio del Comune di Salerno che non si attiva per la riscossione delle somme dovute dalla Curia Arcivescovile, a fronte di servizi pubblici forniti alle congreghe religiose, le quali gestiscono “privatamente” luoghi di sepoltura all’interno dell’area cimiteriale comunale", da parte del consigliere comunale di Salerno di tutti, Gianpaolo Lambiase. Il consigliere ha inviato alla Procura Regionale della Corte dei Conti della Campania una denuncia per danno erariale.

Le congreghe religiose (o confraternita) gestiscono, a livello privatistico, nell’area cimiteriale del Comune di Salerno n. 11.500 “luoghi di sepoltura” (pari a circa il 20% della disponibilità complessiva), che mettono a disposizione per la sepoltura dei confratelli previo il pagamento di una somma che varia da 500 a 4.000 €, secondo le informazioni raccolte e confermate da chi ha utilizzato il servizio delle congreghe. La Curia Arcivescovile, che sovrintende le attività delle congreghe, non ha mai versato alcunché per i servizi di raccolta rifiuti, vigilanza, manutenzione (per indicare solo i più consistenti), resi da personale del Comune di Salerno, pur trattandosi di attività privata su demanio pubblico, quale è considerato lo spazio cimiteriale dalla normativa vigente.

La Giunta Comunale ha approvato la delibera n.331 del 3 ottobre 2019 che ha quantizzato, in 64.878 euro ogni anno, la partecipazione economica da parte della Curia Arcivescovile ai costi sostenuti dal Comune per i servizi resi. Ad oggi nonostante le ripetute sollecitazioni di Lambiase (che hanno determinato a consegnare a mano alla Curia Arcivescovile di Salerno copia della delibera della Giunta Comunale sopra indicata), nessun ufficio Comunale si è attivato per procedere alla notifica alla Curia Arcivescovile del provvedimento della Giunta Comunale n. 331 del 3 ottobre 2019.