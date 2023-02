Raccolta differenziata, i salernitani promuovono il nuovo piano

I salernitani promuovono il nuovo piano di raccolta differenziata dei rifiuti porta a porta introdotto nello scorso mese di luglio da Salerno Pulita. Questo è quanto emerge dal sondaggio realizzato dal 20 dicembre 2022 al 20 gennaio 2023, che ha visto la partecipazione di 1250 persone. A dare un giudizio positivo il 67,68% (+13% rispetto al 2021).

I risultati

Buoni anche gli esiti per quel che riguarda la raccolta del vetro (gradita dall’80,4% di intervistati) e del materiale tessile (64,28%). La raccolta Raee, invece, ha raggiunto, il 59,20% di gradimento. Sul fronte dei disservizi, invece, il 35,20% ha giudicato l’attività di controllo per gli errati conferimenti “sufficienti” o “molto sufficienti”. Solo il 18,48% ha apprezzato il servizio dei cestini stradali, ritenuti pochi dal 79,57% degli intervistati. Capitolo spazzamento di strade e marciapiedi: solo il 32,88% ritiene sia effettuato in maniera adeguata (dato in miglioramento rispetto al 2021, quando gli insoddisfatti furono l’81,7%). Il 2022 è stato anche l’anno delle raccolte itineranti di libri, piccoli Raee e giocattoli in cambio di ticket restaurant e sacchetti per la raccolta della carta, con i gazebo di Salerno Pulita che, dal mese di luglio e fino al 5 gennaio, hanno toccato 43 piazze dei quartieri cittadini e dei rioni collinari. Solo il 28,72% delle persone che hanno risposto al sondaggio hanno partecipato a queste iniziative, ma il gradimento è stato alto e ha raggiunto l’89,11%.