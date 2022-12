Raccolta rifiuti, al via il sondaggio di Salerno Pulita sulla qualità dei servizi

Ritorna per il terzo anno consecutivo il sondaggio per rivolto ai cittadini per giudicare le attività di Salerno Pulita. Dal 20 dicembre e fino al 20 gennaio, infatti, sarà possibile esprimere il proprio giudizio rispondendo alle domande del sondaggio che verrà effettuato attraverso l’app Junker. I 18 mila utenti che hanno già scaricato l’applicazione riceveranno un messaggio con un link, cliccandoci sopra si aprirà direttamente la pagina del sondaggio.

Il sondaggio

“Per compilarlo – spiega Vincenzo Bennet, amministratore unico di Salerno Pulita - occorreranno solo pochi minuti ma ci aiuterete a migliorare i nostri servizi". Chi non ha scaricato l’app potrà partecipare al sondaggio connettendosi al link https://survey.zohopublic.eu/zs/CsDHFV (che verrà pubblicato sul sito aziendale e sulle pagine Facebook ed Instagram di Salerno Pulita). Dodici le domande del questionario, basate in particolare sui servizi introdotti con il nuovo piano di raccolta differenziata.