Raccolta differenziata, Salerno Pulita presenta i risultati del sondaggio sulla qualità del servizio

Saranno presentati mercoledì mattina, nella sala meeting di Salerno Pulita, i risultati del sondaggio lanciato dalla partecipata ed aperto agli utenti salernitani, chiamati ad esprimere il loro gradimento sui servizi di igiene ambientale.

Il sondaggio

1200 in tutto gli utenti che, mediante l'app Junker, hanno partecipato al sondaggio. A presentare i risultati l’amministratore unico Vincenzo Bennet e l’assessore comunale all’Ambiente, Massimiliano Natella. "Sarà anche l’occasione - si legge nella nota di Salerno Pulita - per annunciare le nuove iniziative che la società partecipata metterà in campo già a partire dalle prossime settimane".